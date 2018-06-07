Рада підтримала створення Антикорупційного суду в Україні

Депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект про Антикорупційний суд.

Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів, проти – 25 .

Таким чином Україна виконала вимогу з боку західних партнерів і МВФ для отримання наступних траншів кредитів і фінансової допомоги.

Водночас перед голосуванням у парламенті президент Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд потрібен передусім самій Україні.

Згідно з документом, Антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких предмет злочину чи заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня – це 881 тис. грн).

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект №7440 Про Вищий антикорупційний суд 1 березня.

Читайте: Закон про Антикорупційний суд: зарплати суддів $7000 і найбільш спірне питання

До слова, Факти ICTV з’ясували, які зміни принесе прийняття закону про створення Антикорупційного суду.

Відео: Петро Порошенко