PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Рада підтримала створення Антикорупційного суду в Україні/

Рада підтримала створення Антикорупційного суду в Україні

Депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект про Антикорупційний суд.

Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів, проти – 25 .

Таким чином Україна виконала вимогу з боку західних партнерів і МВФ для отримання наступних траншів кредитів і фінансової допомоги.

Водночас перед голосуванням у парламенті президент Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд потрібен передусім самій Україні.

 

Згідно з документом, Антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких предмет злочину чи заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня – це 881 тис. грн).

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект №7440 Про Вищий антикорупційний суд 1 березня.

Читайте: Закон про Антикорупційний суд: зарплати суддів $7000 і найбільш спірне питання

До слова, Факти ICTV з’ясували, які зміни принесе прийняття закону про створення Антикорупційного суду.

Відео: Петро Порошенко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка