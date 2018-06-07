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Рада звільнила Данилюка

Верховна Рада підтримала подання про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. 

За проголосовало 254 народних депутатів.

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