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Росія може вдарити по будь-якій точці України – Турчинов

Росія протягом останніх двох років розбудувала потужну військову інфраструктуру вздовж кордонів з Україною, стягнула війська та чотири ракетні бригади. 

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві, пише УНІАН.

– На превеликий жаль, протягом останніх двох років побудована найпотужніша військова інфраструктура вздовж нашого кордону, і російське військово-політичне керівництво оперує проти України не батальйонами, не бригадами, не дивізіями, а арміями, – сказав він.

– Основна ударна сила є на сході – 8-ма армія південного військового округу ЗС РФ. Але вони вважають, що цього недостатньо і в резерві цієї армії знаходяться 49-та та 58-ма армії південного військового округу ЗС РФ, – зазначив Турчинов.

За словами секретаря РНБО, на півдні над Україною “нависає” 20-та армія західного військового округу ЗС РФ і в резерві вони мають 1-шу танкову армію.

– Для нас дуже небезпечно, що ці всі підрозділи забезпечують дві – 6-та та 4-та армії військово-повітряних сил РФ, – зауважив Турчинов.

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– Вздовж наших кордонів розташовані чотири ракетні бригади, які мають на своєму озброєнні потужні, сучасні ракетні комплекси Іскандер С-400, що розташовані в Криму і можуть знищувати повітряні сили практично по всій території нашої країни. Ракетні бригади можуть наносити удари по будь-якій точці, розташованій в нашій країні, – уточнив секретар РНБО.

До слова, у Міноборони назвали слабкі місця російського угруповання на кордоні з Україною.

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