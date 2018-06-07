Справа Бабченка: слідство готує нову підозру

Слідство готується оголосити нову підозру у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив журналістам.

– Ми готуємо нову підозру в цій справі. Коли вона буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтеся, – зауважив генпрокурор.

За словами Луценка, завдяки імітуванню вбивства Бабченка правоохоронці отримали більше інформації про замовника.

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– Слідство триває. Воно є серйозним. Я не рекомендував би переводити це в жарти чи політичну площину. У цьому випадку спецслужба робить усе для захисту громадян, – додав він.

Раніше СБУ пояснила необхідність “вбивства” Бабченка та наявні докази проти Кремля.