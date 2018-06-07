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Це перемога! Порошенко про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко привітав українців з прийняттям законопроекту про Антикорупційний суд.

– Це перемога! Перемога України, перемога українського народу, моя перемога як президента, перемога українського парламенту на чолі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, перемога українського уряду на чолі з прем’єром Володимиром Гройсманом. Це перемога кожного народного депутата, який проголосував за президентський законопроект і дав зелене світло антикорупційному суді в Україні. Мої вітання вам, – виголосив президент з трибуни Верховної Ради.

Петро Порошенко підкреслив, що в жодній країні світу не існує настільки рішучих законодавчих актів

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– Де-хто мене критикував, коли я звернувся з проханням завершити процедуру створення вже в 2018 році, це не є обіцянка, це наша спільна справа. Я хочу звернутися до уряду та до міністерства фінансів щодо відкриття фінансування для створення антикорупційного суду, – додав президент.

Також він звернувся до міжнародних організацій, які вже зараз маю запропонувати  Вищій кваліфікаційній комісії суддів відповідних кандидатів до Міжнародної ради експертів, яка буде відігравати центральну роль у формуванні суду.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект про Антикорупційний суд.

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