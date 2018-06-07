Турчинов розкрив нову тактику Росії на Донбасі

Генштаб збройних сил Російської Федерації змінив тактику ведення війни на Донбасі.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на відкритті IX Національного експертного форуму у Києві, передає УНН.

– Змінилася тактика війни на Донбасі, яка реалізується генеральним штабом Російської Федерації. І два корпуси, які є складовими 8-ї армії, вони фактично виконують сьогодні функцію, аналогічну якій виконували штрафбати під час Другої світової війни. Тобто їхнє завдання, навіть ціною власного життя, затримати просування наших військ до підходу основних сил, – наголосив він.

За його словами, протягом останніх двох років РФ збудувала дуже потужну військову інфраструктуру уздовж кордону України.

– Російське військово-політичне керівництво оперує проти України не батальйонами, не бригадами, не дивізіями, а арміями. Так основною ударною силою на сході є 8-ма армія Південного військового округу ЗС РФ. Але вони вважають, що цього не достатньо і в резерві цієї армії знаходиться 49 і 58-ма армія того ж Південного військового округу, – уточнив Турчинов.

Окрім того, розповів секретар РНБО, на півдні знаходиться 20-та армія Західного військового округу, у резерві у них 1-ша танкова армія, а в окупованому Криму створений 22-й армійський корпус, а також підрозділи ЧФ РФ.

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Раніше Турчинов заявив, що Путін не збирається припиняти війну на Донбасі.