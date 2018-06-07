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У Держдепі США назвали Україну країною Заходу

У Держдепі США заявили, що Україна і Грузія є частиною Заходу.

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив, що Україна і Грузія є частиною Заходу, повідомляє Голос Америки.

– Ми маємо сприймати Захід, як спільноту демократичних країн, які об’єднані історією, культурою та спільними жертвами. Деякі його члени це старі демократії, а деякі – ні. Деякі є членами ЄС, чи НАТО, а інші – ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж – мають вразливу позицію. Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їх народів. Британія залишиться у серці Заходу і після Брекзіту. Суть у тому, що необхідний об’єднавчий принцип, а не лише інституції. Інституції це засіб, а не мета, – сказав Мітчелл.

Він додав, що США посилюватимуть санкції проти Росії у відповідь на її агресію доки Москва не обере інший шлях.

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До слова, США наполягають на тому, щоб в Європі було більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО.

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