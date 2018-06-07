У Донецьку вивісили прапор України

Сьогодні у Донецьку невідомі патріоти вивісили прапор України.
Про це пише громадський активіст, боєць добровольчого батальйону, волонтер і журналіст Віталій Овчаренко.
Так, у Донецьку на перетині проспекту Миру та проспекту 75 ліття ФК Шахтар вивісили прапор України.
Автор відзначає, що місце розвішування прапору цікаве ще й тим, що до готелю Вікторія (де живуть російські окупанти) приблизно 200 метрів.
До Донбас – Арени – приблизно 500 метрів.
Донеччани ще раз наголошують і Європі, і світу, і Росії: Донецьк – це Україна.
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Нагадаємо, бойовики знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію.