В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова. Топ-5 фактів про політика

Кабінет міністрів України призначив Оксану Маркарову виконуючою обов’язки міністра фінансів. Факти ICTV зібрали 5 фактів про неї.

Освіта

Оксана Маркарова закінчила Києво-Могилевську академію, має ступінь бакалавра за спеціальністю Хімік. Почала працювати на другому курсі академії. Першим місцем роботи була Міжнародна фундакція виборчих систем. Саме тоді Оксана Маркарова зацікавилася фінансами.

Перші кроки у фінансовій сфері

Вона почала працювати у фінансовому секторі з 1998 року. Маркарова 12 років очолювала інвестиційну групу ІТТ. Після приходу Оксани Маркарової у компанію ІТТ, вона успішно реорганізувала її у групу компаній, диверсифікувавши портфель послуг ІТТ і збільшивши частку компанії на ринку України.

Довідка. Інвестиційна група ITT спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестбанкінгу, прямому інвестуванні, інвестконсалтингу, юридичних послугах, управлінні активами, фондами тощо.

Політика

У березні 2015 року Оксана Маркарова була призначена на посаду заступника міністра фінансів в Україні. Один з її проектів це єдиний портал публічних фінансів України, він був створений для зручності громадян України. Там можна знайти необхідну фінансову інформацію про статистику за показаннями, інформацію про бюджет та використання публічних коштів.

Особисте життя

Оксана Маркарова одружена з підприємцем і банкіром Данилом Волинцевим. Вони виховують трьох дітей – двох дівчаток і одного хлопчика.

Хобі

Її хобі читання і дайвінг. Також Маркарова двічі входила до рейтингу Фокуса 100 найвпливовіших жінок України (за 2016 і 2017 роки).

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Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада підтримала подання про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України.