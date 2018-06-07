В Україні з’явився новий закон про дипслужбу

Верховна рада України схвалила раніше ветований головою держави законопроект №7322 Про дипломатичну службу з пропозиціями президента Петра Порошенка.

У цілому за законопроект з урахуванням пропозицій Порошенка проголосувало 226 народних депутатів під час пленарного засідання парламенту 7 червня.

Раніше Порошенко наклав вето на прийнятий ВР закон Про дипломатичну службу, зокрема, через норми про обов’язкові консультації Міністерства закордонних справ України у парламентському комітеті з закордонних справах перед призначенням послів України.

У новій редакції закону про дипслужби нардепи передбачили, що МЗС обов’язково буде проводити консультації у профільному комітеті ВР перед внесенням президенту подання щодо призначення посла або глави місії при міжнародній організації.

На думку президента, це положення необхідно виключити із закону, оскільки воно не відповідає Конституції України, не узгоджується з законом про комітети ВР і не враховує правові позиції Конституційного суду України.

Також, Порошенко не погоджувався з наданням Кабміну повноважень щодо визначення статусу, завдань і функцій спеціальних місій, які визначені як тимчасові, що представляють Україну і направляються до іншої держави.

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Як повідомлялося, 20 листопада Порошенко вніс законопроект про дипломатичну службу у Верховну Раду для позачергового розгляду. ВР підтримала відповідний законопроект №7322 у першому читанні 7 грудня 2017 року, а у другому і у цілому – 5 квітня 2018 року.