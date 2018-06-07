Валять ліс і кидаються камінням: роми заселили Голосіївський парк

У київському парку Голосіївський роми захопили частину 122 лісового кварталу. Тут вони облаштували кустарні приміщення, землянки, печі, а територія навколо засмічується продуктами життєдіяльності та побутовими відходами.

Про це повідомив співробітник національного парку Голосіївський Олександр Соколенко в Facebook.

Цигани захоплюють НПП Голосіївський. 122 квартал Київського лісництва. Сторонні особи фактично захопили частину лісового кварталу. У лісі облаштовані кустарні приміщення, землянки, печі. Знищено грунтовий та рослинний покрив, територія навколо засмічена продуктами життєдіяльності та побутовими відходами. Працівників лісопарку на захоплену територію роми не допускають, при цьому самовільно валять ліс, переважно дуби, і використовують їх як дрова для обігріву та приготування їжі, – написав Олександр Соколенко..

За словами Соколенка, поліція ігнорує звернення адміністрації НПП Голосіївський і КП Святошинське ЛПГ, і офіційні звернення до поліції залишаються без результату.

6 червня під час перевірки 122 кварталу роми напали на співробітників служби державної охорони природно-заповідного фонду (ПЗФ) і активістів, які спробували потрапити на самозайняту територію, закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами. На виклик по лінії 102, який був продубльований двічі, підтримки надано не було. Більше того, поліція навіть не зателефонувала за фактом виклику, – розповів Соколенко.

Раніше Факти ICTV писали, що в Тернополі невідомі з битами напали на табір ромів по вулиці Микулинецькій. Затримано 12 осіб.

Фото: Oleksandr Sokolenko.