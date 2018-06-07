Відповідь Турчинова на погрози Путіна щодо Донбасу

Незалежно від погроз президента Росії Володимира Путіна, українська держава існуватиме й надалі.

Про це заявив cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, коментуючи висловлювання президента РФ під час Прямої лінії, пише УНІАН.

Турчинов зазначив, що до Путіна зателефонував з окупованого Донбасу переляканий громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань (йдеться про Захара Прилєпіна. – Ред.), і висловив побоювання, що українська армія може піти в наступ під час ЧС, на що президент РФ заявив, що подібні дії можуть призвести до тяжких наслідків для української державності в цілому.

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Секретар РНБО наголосив, що українська державність базується на мужності, патріотизмі та вірі мільйонів вільних українців, здатних її захистити і зберегти свободу, демократію та незалежність для своїх дітей.

– Це принципова відмінність нашої державності від російської, яка здатна існувати виключно в тоталітарних умовах, коли опричники, жандарми, чекісти та КДБісти стискають їх ґратами та колючим дротом від розповзання.

Крім того, Турчинов додав, що російська “державність” лежить на кістках мільйонів закатованих та сплюндрованих безневинних життів.

– Незалежно від стогнань переляканих російських найманців та погроз російського президента, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів, – підсумував Турчинов.

Нагадаємо, раніше Турчинов розповів про плани Кремля в Україні.