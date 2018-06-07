Вінницького студента звільнено з полону бойовиків “ЛНР”

Співробітники СБУ повернули додому студента вінницького вишу, якого незаконно утримували бойовики терористичної організації “ЛНР”.

– Уродженець Луганщини у 2017 році разом з батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська для вирішення майнових питань. Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу, – розповіли у прес-службі СБУ.

Юнаків затримали учасники незаконних збройних формувань та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи. При цьому українських бранців допитували представники так званого “МГБ ЛНР”, які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску.

Читайте: Бойовики захопили у полон двох бійців ООС

Унаслідок ефективної оперативної комбінації співробітники СБ України вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці.

За матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив в полон бойовиків.