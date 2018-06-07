Володимир Василенко – аудитор НАБУ. Топ-5 фактів, які необхідно знати

81-річний правозахисник Володимир Василенко обраний на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від парламенту.

Володимир Андрійович Василенко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, надзвичайний і повноважний посол України.

Закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко у 1959 році й аспірантуру за фахом Міжнародне право у 1964 році.

У 1992 році був послом у країнах Бенілюкс, а також представником України при Європейському Союзі та НАТО.

З 1998 по 2002 роки працював послом у Великій Британії та за сумісництвом в Ірландії.

У 2001 році обраний Генеральною асамблеєю ООН в Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії, де був суддею до січня 2005 року.

З 2006 по 2010 Володимир Андрійович працював представником України в Раді ООН з прав людини.

З вересня 2010 року – професор кафедри міжнародного права Національного університету Києво-Могилянська Академія.

Нагадаємо, Верховна Рада України затвердила на посаді аудитора НАБУ Володимира Василенка. Його кандидатуру підтримали 289 депутатів. Тому, в аудиторської комісії НАБУ вже два з трьох необхідних членів. Ще одного кандидата повинен запропонувати президент.