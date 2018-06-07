PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Як виглядає модернізований штурмовик Су-25М1К для ЗСУ/

Як виглядає модернізований штурмовик Су-25М1К для ЗСУ

У мережі з’явилося фото відремонтованого та частково модернізованого реактивного штурмовика Су-25М1К.

Літак Су-25М1

Штурмовик Су-25М1К обладнаний новими засобами захисту, а саме – Адрос КУВ 26-50, повідомляє Military Aviation.

У ВПС України є майже три десятки штурмовиків Су-25 різних модифікацій. Найсучасніша – Су-25М1К, прийнята на озброєння у 2015 році.

У результаті модернізації в неї виросла точність навігації при польотах на маршрутах на будь-яких висотах, а також точність бомбометання і стрільб по наземних цілях.

Читайте: Росія стягнула до кордону з Україною колону військової техніки

Раніше над пляжем у Кирилівці помітили СУ-25, який летів дуже низько. У прес-службі ЗСУ розповіли, що це були навчання, де льотчики вчилися протидіяти противнику на гранично низькій висоті.

Раніше в Україні успішно випробували вдосконалений бойовий модуль Дуплет, призначений для модернізації бронетехніки.

Фото: Military Aviation

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка