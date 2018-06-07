Як виглядає модернізований штурмовик Су-25М1К для ЗСУ

У мережі з’явилося фото відремонтованого та частково модернізованого реактивного штурмовика Су-25М1К.

Штурмовик Су-25М1К обладнаний новими засобами захисту, а саме – Адрос КУВ 26-50, повідомляє Military Aviation.

У ВПС України є майже три десятки штурмовиків Су-25 різних модифікацій. Найсучасніша – Су-25М1К, прийнята на озброєння у 2015 році.

У результаті модернізації в неї виросла точність навігації при польотах на маршрутах на будь-яких висотах, а також точність бомбометання і стрільб по наземних цілях.

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Раніше над пляжем у Кирилівці помітили СУ-25, який летів дуже низько. У прес-службі ЗСУ розповіли, що це були навчання, де льотчики вчилися протидіяти противнику на гранично низькій висоті.

Раніше в Україні успішно випробували вдосконалений бойовий модуль Дуплет, призначений для модернізації бронетехніки.

Фото: Military Aviation