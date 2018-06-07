PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЗНО 2018: правильні відповіді з історії України/

ЗНО 2018: правильні відповіді з історії України

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’явилися відповіді до тесту ЗНО з історії України.

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опублікували відповіді на тест ЗНО з історії України.

Тепер абітурієнти можуть вирахувати приблизний бал, який вони отримають за тест.

Результати тестування з’являться на особистих сторінках учасників до 21 червня.

Читайте: ЗНО 2018: правильні відповіді з математики

До слова, відповіді на тест ЗНО 2018 з англійської мови опублікували 1 червня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка