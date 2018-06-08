Бойовики стріляють із заборонених мінометів і артилерії, четверо поранених

За минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню противником. Бойовики 10 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120 та 82-мм міномети, а також двічі 122-мм артилерію. Четверо воїнів отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, інтенсивність бойових дій, які тривали на всій лінії зіткнення, збільшилась, повідомляє штаб ООС.

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де упродовж доби противник чотири рази використовував міномети та танк.

На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве.

На Донецькому напрямку – в районі населеного пункту Кам’янка.

Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку – в районах селищ Водяне та Лебединське, де ворог випустив щонайменше 85 мін і снарядів упродовж доби.

Читайте: Турчинов розкрив нову тактику Росії на Донбасі

Вчора зранку бойовики здійснили теракт у населеному пункті Голубівське на Луганщині. Контрбатарейні радари та інші засоби об’єктивного контролю зафіксували, що обстріл цивільного мікроавтобусу терористами здійснено 82-мм мінометом із північної околиці населеного пункту Донецький.

Минулої доби під час боїв поранення отримали четверо наших воїнів, їх евакуювали до шпиталю.

Противнику нанесено втрат: одного окупанта знищено та двох поранено. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

До слова, через обстріли бойовиків ввечері 6 червня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.