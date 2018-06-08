PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Будете нести відповідальність! Туреччина нагадала, що Крим - це Україна/

Будете нести відповідальність! Туреччина нагадала, що Крим – це Україна

Туреччина завжди виступала на підтримку територіальної цілісності України та продовжує вважати ситуацію із Кримом анексією.

Павло Клімкін і Мевлют Чавушоглу

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з членами асоціації культури та допомоги кримським татарам, пише Yeni Safak.

– Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму. Ми бачимо, що західні країни почали забувати про Крим.

Якщо ви сьогодні забудете про Крим, а завтра щось трапиться з Україною, то ви будете нести за це відповідальність, – заявив він.

Читайте: У Криму оголосили надзвичайний стан – причина

Глава МЗС Туреччини підтвердив, що Анкара продовжуватиме надавати допомогу Києву та “ніколи не забуде, що Крим є частиною України”.

До слова, разом із Чавушоглу на заході був присутній глава МЗС України Павло Клімкін. Він прибув у Туреччину з робочим візитом, приуроченим до 74-ї річниці депортації кримських татар.

Ми вже писали про те, що після 2014 року окупанти переселили в Крим від 850 тис. до мільйона росіян.

Фото: 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка