Будете нести відповідальність! Туреччина нагадала, що Крим – це Україна

Туреччина завжди виступала на підтримку територіальної цілісності України та продовжує вважати ситуацію із Кримом анексією.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з членами асоціації культури та допомоги кримським татарам, пише Yeni Safak.

– Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму. Ми бачимо, що західні країни почали забувати про Крим. Якщо ви сьогодні забудете про Крим, а завтра щось трапиться з Україною, то ви будете нести за це відповідальність, – заявив він.

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Глава МЗС Туреччини підтвердив, що Анкара продовжуватиме надавати допомогу Києву та “ніколи не забуде, що Крим є частиною України”.

До слова, разом із Чавушоглу на заході був присутній глава МЗС України Павло Клімкін. Він прибув у Туреччину з робочим візитом, приуроченим до 74-ї річниці депортації кримських татар.

Ми вже писали про те, що після 2014 року окупанти переселили в Крим від 850 тис. до мільйона росіян.

Фото: Mevlüt Çavuşoğlu