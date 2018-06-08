Чому Путін досі не прибрав Захарченка

Росія більше не має наміру витрачати на Донбас величезні кошти, тому прагне скоротити корупційні витрати, пов’язані з ватажками “ЛДНР”.

Таку думку в інтерв’ю Апострофу висловив нардеп і координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, коментуючи чутки про заміну Олександра Захарченка.

– Ці чутки йшли практично з 2015 року, в середовищі “адміністративного керівництва” проходила інформація про те, що приїжджали представники адміністрації президента РФ, і у вересні минулого року в Донецьку було проведено нараду, на які без тикання пальцями чітко дали зрозуміти, що скоро будуть кадрові пертурбації на рівні вищого керівництва. Трохи більше ніж за місяць після того, як ми дали цю інформацію, відбулося зняття і заміна Плотницького. Зараз йде мова про те, щоб змінити керівництво “ДНР”, тобто пана Захарченка, – зазначив він.

На його думку, це пов’язано з тим, що “для Росії Донбас стає тією самою валізою без ручки, якою став Крим”.

– Путін не готовий і не збирається йти з Донбасу, але, з іншого боку, витрачати ті ресурси, які Росія витрачала на утримання ОРДЛО у 2015-2016 роках, для Кремля видається марним. Вони вже прекрасно розуміють: основна частина цих коштів, починаючи з фінансових і закінчуючи матеріально-технічним постачанням, просто розкрадається. Причому відбувається це на всіх рівнях, починаючи з вищого, – підкреслив експерт.

При цьому Плотницького, за його словами, вдалося зняти порівняно легко, тому що він “знаний злодій”, а у Захарченка інша ситуація.

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– Крім того, що він – злодій, він працює на імідж якогось там “потужного керівника”, тому замінити його дещо проблематично. Але тим не менш для Росії зараз дуже важливим є питання ефективного використання тих коштів, які вливаються в окуповану частину Донбасу, – підсумував нардеп.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року ЗМІ повідомили, що Плотницкий подав у відставку за станом здоров’я. А в січні з’явилася інформація, щоПлотницького заарештували в Росії.