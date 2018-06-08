Данилюк: Моя команда йде з Мінфіну

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що вся його команда залишає Міністерство фінансів, передає Громадське.

За його словами, мова йде про заступників і радників.

– Люди, які прийшли разом зі мною, це Юрій Буца, Сергій Марченко, подали свої заяви про відставку. Ми, як команда, залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі, також йдуть. Зокрема, Яна Бугримова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом, – сказав Данилюк.