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Данилюк: Моя команда йде з Мінфіну

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що його команда залишає Мінфін.

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що вся його команда залишає Міністерство фінансів, передає Громадське.

За його словами, мова йде про заступників і радників.

– Люди, які прийшли разом зі мною, це Юрій Буца, Сергій Марченко, подали свої заяви про відставку. Ми, як команда, залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі, також йдуть. Зокрема, Яна Бугримова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом, – сказав Данилюк.

Він додав, що Оксана Маркарова залишається.

Читайте: Відставка Данилюка – реакція МВФ

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання щодо звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України.

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