ГПУ відкрила справу проти нардепа Мураєва

Генпрокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за двома статтями – державна зрада та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

– Генеральною прокуратурою 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом Є. Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України, – написала вона.

За її словами, підставою для реєстрації провадження “стало проголошення з трибуни парламенту нардепом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Мураєва”.

– Мураєв напередодні в інтерв’ю 112 каналу надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну О. Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм, – зазначила Сарган.

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До слова, учора під час Прямої лінії Путін заявив, що поки не думав щодо можливості обміну українського режисера Олега Сенцова.

Фото: Евгений Мураев