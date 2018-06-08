Інфляція в Україні: на що зросли ціни і що здешевшало

У травні у порівнянні з квітнем споживчі ціни в Україні не змінилися, проте з початку року зросли на 4,4%.

Про це повідомляє Держслужба статистики.

– На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%. Найбільше (на 9,5% та 7,3%) подешевшали яйця та гречані крупи. На 2,9-0,5% знизилися ціни на овочі, молоко та молочні продукти, цукор, сало, фрукти, рис, соняшникову олію. Водночас на 0,8–0,5% подорожчали риба та продукти з риби, макаронні вироби, хліб, – йдеться у звіті.

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За даними статистики, тютюнові вироби здорожчали на 2,4%, алкогольні напої – на 1,0%.

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