Коли запрацює Антикорупційний суд – Парубій назвав терміни

Вищий антикорупційний суд можна створити до кінця 2018 року, а перші справи він буде розглядати в першій половині 2019 року.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій в ефірі одного з українських телеканалів, пише УНІАН.

– Я впевнений, що наступного року ми будемо свідками перших справ цього суду. І повірте мені, це будуть вироки, якими пишатиметься вся Україна. Це будуть вироки, які змінять нашу країну, – заявив Парубій.

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За словами Парубія, після ухвалення парламентом закону про суд, він і президент Петро Порошенко звернулися до міжнародних організацій, які мають подавати своїх кандидатів у громадську раду міжнародних експертів, щоб вони якомога швидше зробили це.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада проголосувала за президентський законопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

Фото: ВР