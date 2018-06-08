ООС: чи вплине чемпіонат світу з футболу на війну на Донбасі

Рівно за тиждень в РФ розпочнеться чемпіонат світу з футболу 2018. Тим часом, на українському Донбасі продовжується стягування російської техніки.

Військові говорять, що, наврядчи варто очікувати на суттєве погіршення бойової ситуації. Зараз керівництво бойовиків більше спрямоване на залякування місцевого населення на окупованих територіях тим, що українська армія обстрілюватиме житлові квартали, наступатиме на міста так званих “республік”, спробує повернути під свій контроль населені пункти. Росіяни навпаки налаштовані дні перед чемпіонатом світу провести максимально спокійно, аби не перебивати увагу світу зі свого свята і такої важливої для РФ події на українське питання. Зараз ситуацію на Донбасі порівнюють з тією, яка була перед Олімпіадою в Сочі у 2014 році. Швидше за все, російські війська дотримуватимуться відносної тиші, а вже загостритися ситуація може після чемпіонату світу з футболу.

Насправді, росіяни побоюються певних дій з боку українських бійців. І налаштовані реагувати на будь-які дії дуже гостро.

Наприклад, на Маріупольському напрямку протягом минулого тижня ситуація мала ознаки загострення, адже саме там підрозділи бойовиків очікують прориву українських військ. Вже другий тиждень в соцмережах і ЗМІ існує обговорення ситуації щодо села Петрівське, до якого наблизилися підрозділи ЗСУ. Аби унеможливити подальше просування, бойовики навіть спробували залякати українську армію.

Попереджаємо, нам відомі координати всіх позицій, спостережних постів і командного пункту 3 батальйону 93 бригади. У випадку початку провокацій, всі військові об’єкти, які загрожуватимуть мирним мешканцям, будуть знищені. Для цього ми приберегли ряд неочікуваних сюрпризів, – спробував залякати українських бійців так званий речник самопроголошеної “ДНР“ Едуард Басурін.

Також, як метод залякування, бойовики використовують вибухову зброю проти місцевих мешканців. Так, 7 червня противник здійснив терористичний акт в населеному пункті Голубівське на Луганщині, що перебуває під окупацією російських військ. Контрбатарейними радарами та іншими засобами об’єктивного контролю зафіксовано, що обстріл цивільного мікроавтобусу терористами здійснено з 82-мм мінометів з північної околиці населеного пункту Донецький.

Загалом, бойова ситуація протягом тижня дещо змінилась. Кількість зафіксованих обстрілів зменшилась у порівнянні з минулими тижнями. Але сильні обстріли фіксуються на певних ділянках фронту. Окрім околиць Маріуполя, в селищах Водяне, Павлопіль, Лебединське, під постійним мінометним і артилерійським вогнем перебувають околиці Мар’їнки, Красногорівки, Світлодарська дуга, Кримського. Противник зараз переважно здійснює турбуючі обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по районам і в околицях населених пунктів Опитне, Піски, Троїцьке та Водяне.

Особливо в районі Авдіївки, а загалом і на інших напрямках, відзначається застосування окупантами снайперів. Проте, наші підрозділи проводять контрснайперські заходи та намагаються не допускати активізації снайперського вогню противника.

На всіх напрямках, особливо на Донеччині та півдні області українські військові фіксують скупчення і перевезення військової техніки. Про це повідомляють і місцеві жителі з окупованих територій. За їхніми словами, на передових позиціях бойовиків і на важкій техніці є розпізнавальні знаки російської армії.

ЗСУ стверджують, що швидше за все російські резерви стягуються на той випадок, якщо раптом українська армія спробує діяти активно на період футбольних матчів в Росії. Росіяни готові одразу погасити таку активність українських війсь артилерією. Але самостійно вони не чинитимуть провокацій і цілеспрямованих обстрілів.

Вони, навпаки, хочуть, щоб все пройшло тихо. А коли будуть виводити свої війська, можуть щось зробити. Це називається, щоб БК (бойовик комплект) додому не везти, – говорять українські військові.

Причини для обстрілів після проведення чемпіонату світу з футболу можуть бути різними, але наразі росіян цілком влаштовує окопна війна. Проте, для демонстрації своєї сили, продовжуватимуть стягувати бронетехніку.

Українська армія, як, зрештою, у російська, очікують початку футбольних матчів у РФ, та готові діяти, відповідно до обстановки на фронті. А наостанок, хотілося б показати звернення полковника ЗСУ, командира 128 окремої гірсько-піхотної бригади Сергія Собка до футбольних фанатів.

…Не можна вірити Росії. Бо це країна, яка порушує всі світові домовленості, захоплює території, розпочинає війни. Поки ви будете дивитися футбольні матчі, вона продовжить вбивати українців на Донбасі, як вона робить це вже п’ятий рік поспіль, розв’язавши підлу війну проти України…, – сказав Сергій Собко.

Звернення Сергія Собка до футбольних вболівальників Я полковник Serhii Sobko, командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади звертаюсь до всіх футбольних вболівальників. Росія використовує вашу любов до футболу, аби відбілити себе. Аби вам здалося, що це цивілізована країна. Але неможна вірити Росії. Бо це країна, яка порушує всі світові домовленості, захоплює території, розпочинає війни. Поки ви будете дивитися футбольні матчі, вона продовжить вбивати українців на Донбасі, як вона робить це вже п’ятий рік поспіль, розв’язавши підлу війну проти України. Вона продовжить брехати, що не має стосунку ані до збиття боїнгу МН17, ані до вбивств критиків Кремля, що її військ немає в Україні та Сирії, що вона не втручається у вибори в інших країнах. Вона продовжить знущатися над людською гідністю, утримуючи у в’язницях сотні політв’язнів, з яких 68 – українці. Три тижні тому один з них, Олег Сенцов, оголосив голодування вимагаючи звільнити всіх політв’язнів. Троє інших вже голодують разом із ним. У Росії немає ніякої чесної гри. Росія вбиває і бреше. Підтримайте Олега, і разом ми примусимо її грати за правилами. #FairPlay! #FreeSentsov! Опубліковано Закарпатський Легіон 7 червня 2018 р.

Дар’я Бура

ФОТО: facebook.com/ukrop.bc