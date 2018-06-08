Отримання субсидії: в якому випадку прийде інспектор

Візит інспектора з перевіркою для отримання субсидії передбачений новою програмою, яка запроваджена з 1 травня, проте це можливо лише у виняткових випадках та за зверненням самої людини.

Про це заявив журналістам директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє прес-служба відомства.

Розповідаючи про новий порядок призначення субсидій, він пояснив, що чутки щодо масових рейдів інспекторів до помешкань отримувачів субсидій є безпідставними.

– Для отримання субсидії люди звертаються з заявами та деклараціями, і, якщо інформація, наведена в документах, відповідає критеріям отримання цього виду допомоги, то людина отримує субсидію на загальних підставах. Інша ситуація, коли домогосподарство не має права отримання субсидії на загальних підставах, наприклад, через наявність транспортного засобу менше 5 років, але сім’я вважає, що потребує державної підтримки. В такому випадку йде звернення на розгляд питання на комісії, і однією з підстав для розгляду є акт обстеження матеріально-побутових умов. При цьому, є обов’язковою вимогою відвідування домогосподарства соціальним інспектором для того, щоби пересвідчитися у потребі в підтримці. Тобто, візит інспектора до помешкання відбувається лише на вимогу домогосподарства, – пояснив Музиченко.

Він також нагадав, що єдиним випадком, за якого субсидія не буде надана, – це наявність житлової площі, яка перевищує 120 кв. м для квартир та понад 200 кв. м – для будинків.

Водночас, громадяни, що нададуть у деклараціях завідомо недостовірні дані для отримання субсидій, будуть виявлені через механізм верифікації та позбавлені права на субсидію. Вони також зобов’язані повернути до держбюджету усі незаконно отримані гроші.

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Кабінет міністрів вніс зміни у програму призначення субсидій. Тепер громадяни, які приховують свої статки або мають тіньову зайнятість, не отримають субсидії.