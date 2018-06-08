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По Запоріжжю пронісся смерч

Вчора у Запоріжжі пронісся смерч. Його помітив місцевий житель, проїжджаючи на машині по Південному шосе.

Чоловік зняв атмосферний вихор на відеореєстратор і опублікував в Youtube.

– Невеликий смерч на зупинці трамвая, 07.06.2018. Смерч враз зламав невелике дерево, – написав він.

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До речі, наприкінці квітня у кількох районах Одеси і у Чорноморську стався землетрус.

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