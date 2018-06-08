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Полторак зустрівся зі Столтенбергом – підсумки

Міністр оборони Степан Полторак обговорив з генсеком НАТО кроки для відновлення роботи комісії Україна-НАТО.

Під час зустрічі в Брюсселі міністр оборони Степан Полторак і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили кроки для відновлення роботи комісії Україна-НАТО на рівні глав держав, урядів і міністрів, повідомляє прес-служба Міноборони.

– Важливою була зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де під час нашої розмови ми розглянули комплекс питань, пов’язаних з системним поліпшенням нашої співпраці. Ми обговорили параметри участі України в саміті НАТО, який відбудеться наступного місяця, – заявив Полторак.

Також були узгоджені позиції, щодо можливого залучення представників НАТО до проведення стратегічного оборонного огляду в Україні.

– Я хотів би сказати, що цього року ми починаємо його проведення, і для нас було б дуже важливо, щоб представники НАТО прийняли в цьому участь, тому що на основі цього огляду ми сплануємо стратегічні цілі на нашу роботу після 2020 року, – підсумував міністр оборони.

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До слова, президента України Петра Порошенка запросять на саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

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