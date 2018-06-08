Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 8 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 8 червня, буде сухою та сонячною. На заході країни пройдуть дощі з грозами.
За прогнозами Укргідрометцентру, в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільскій областях пройдуть дощі, подекуди зливи та грози.
На решті території у п’ятницю буде сухо та сонячно.
У північних областях температура повітря коливатиметься в межах +22..+26 градусів.
Приблизно такою ж буде погода на узбережжях морів в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
На сході країни стовпчики термометрів піднімуться максимум до +24 градусів.
У Києві буде сонячно та без опадів +23..+25 градусів.
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Ми також дізналися, якою буде погода в Україні на вихідні 9-10 червня.
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