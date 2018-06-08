Спеціалісти дослідили рівень радіації в Києві

Рівень радіації в Києві виміряли через пожежі у Зоні відчуження, яка сталась 5 червня. Результати дослідження Фактам ICTV повідомили у Центрі з ядерної та радіаційної безпеки, який здійснив вимірювання показників радіаційного фону.

В наслідок лісової пожежі та через переведення ситуації у статус надзвичайної, експерти Державного науково-техінчного центру з ядерної та радіаційної безпеки провели дослідження.

Фахівці виміряли показники радіаційного фону у столиці за двома показниками:

наявність радіонуклідів у повітрі

рівень радіаційного фону

Результати вимірювання радіонуклідів в повітрі Києва не виявили. А радіаційний фон в місцях проведення вимірів знаходиться в межах норми (від 0,1 до 0,15 мкЗв/год), повідомили в центрі з ядерної безпеки.

Виміри провелиіз використанням мобільної лабораторії, що прокачувала повітря через аерозольний фільтр. Після цього вміст фільтру вимірювався на спектрометрі. Відбір проб повітря провели на вулиці Василя Стуса.

Адресу проведення дослідження експерти обрали через рух хмари від місця загоряння із урахуванням реальних метеоумов.

В центрі повідомили, що продовжують постійний моніторинг радіаційного стану на усіх АЕС України та у Зоні відчуження.

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