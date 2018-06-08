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США закликали РФ забрати війська з Донбасу

Державний департамент США закликає Росію вивести свої війська з окупованої території Донбасу.

Хізер Нойєрт

Про це повідомила в Twitter спікер Держдепу США Хізер Нойєрт.

– Сполучені Штати підтримують Україну та закликають Росію вивести свої війська з Донбасу, – наголосила Нойєрт.

Вона зауважила, що травень був найкривавішим місяцем у 2018 році для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії – десять убитих і 91 поранений.

Читайте: Деокупація Донбасу не буде військовою операцією – Аваков

До слова, Володимир Путін заявив, що Росія продовжить підтримувати бойовиків “ЛДНР” на Донбасі.

Фото: Кадр із відео

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