США закликали РФ забрати війська з Донбасу

Державний департамент США закликає Росію вивести свої війська з окупованої території Донбасу.
Про це повідомила в Twitter спікер Держдепу США Хізер Нойєрт.
– Сполучені Штати підтримують Україну та закликають Росію вивести свої війська з Донбасу, – наголосила Нойєрт.
Вона зауважила, що травень був найкривавішим місяцем у 2018 році для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії – десять убитих і 91 поранений.
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До слова, Володимир Путін заявив, що Росія продовжить підтримувати бойовиків “ЛДНР” на Донбасі.
Фото: Кадр із відео
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