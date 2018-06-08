Незаконно засуджений в Росії Станіслав Клих оголосив голодування.
Мати незаконно засудженого в Росії громадянина України Станіслава Клиха розповіла, що її син оголосив голодування, повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко у Facebook.
– Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування, – написала Геращенко.
За її словами, мама Олександра Кольченко розповіла, що синові дозволили зателефонувати після голодування. Він скаржився на здоров’я, дуже схуд.
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До слова, український політв’язень, кінорежисер Олег Сенцов, який голодує в російській в’язниці, написав листа лідерам країн Великої сімки (G7).
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