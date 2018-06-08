У Києві затримали відомого догхантера

У Києві правоохоронці затримали відомого догхантера Олексія Святогора.

– Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вулиці Красноткацькій, 2. Там він буде до прийняття судом запобіжного заходу, – повідомила правозахисна організація UAnimals.

До слова, Олексій Святогор перебуває у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Його розшукують за ч. 2 та ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) КК України.

На сторінці чоловіка у Facebook у розділі Про себе зазначено, що Олексій Святогор є президентом громадської організації Союз журналістів-догхантерів.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві активізувалися догхантери, які знайшли новий, моторошний спосіб знущання над тваринами.