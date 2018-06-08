﻿﻿У Львові приземлилися 5 літаків ВПС США

До Львова прибули 5 літаків-заправників КС-135 Stratotanker ВВС США.

Про це повідомляє офіційний сайт Повітряних сил США в Європі й Африці.

Повітряні судна будуть здійснювати польоти в рамках навчальних місій з 4 по 16 червня 2018 року. Їх використовують для збільшення дальності польотів стратегічних бомбардувальників.

Два KC-135 прилетіли з авіабази RAF Mildenhall, Великобританія, один з McConnell AFB, штат Канзас, і ще один прилетів з Іллінойсу і відноситься до Нацгвардії США.

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Разом з ними прибуло близько 150 осіб персоналу.

Розгортання KC-135 в Україні є частиною американської стратегії захисту європейських союзників, підвищення безпеки в Східній Європі і підвищення рівня військової взаємодії між країнами-членами NATO і партнерами.

Нагадаємо, НАТО планує створити 30-тисячні сили для відповіді на потенційну атаку з боку РФ.

Фото: Віталій Трубников.