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Відставка Данилюка – реакція МВФ

МВФ відреагував на відставку міністра фінансів Олександра Данилюка, підкресливши важливість для України зберегти провідну роль Мінфіну у формуванні фіскальної політики.

Про це заявив директор прес-офісу Фонду Джеррі Райс, повідомляє Укрінформ.

– Ми не коментуємо кадрових питань щодо окремих персоналій, але ми висловлюємо стурбованість щодо можливих змін інституційної ролі Міністерства фінансів, – зазначив офіційний представник Фонду.

Водночас, він підкреслив, що Міністерство фінансів повинно зберігати свою провідну і вирішальну роль у формуванні фіскальної політики.

Джеррі Райс також нагадав, що Олександр Данилюк як міністр фінансів України брав безпосередню участь у переговорах з Міжнародним валютним фондом і був непохитним прихильником реформ.

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Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України.

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