Зустріч Нормандської четвірки: Порошенко назвав головні теми

Питання звільнення українських політв’язнів буде одним із пріоритетів зустрічі глав МЗС нормандського формату.

Про це президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, про що глава держави повідомив у Facebook.

– Тиск на Росію буде продовжуватись! У цьому особисто запевнив родичів українських політв’язнів і заручників, ув’язнених в РФ і тимчасово окупованому Криму та Донбасі. Питання заручників буде серед головних під час перемовин у нормандському форматі вже найближчим часом, – написав він.

За його словами, 11 червня глава МЗС Павло Клімкін вирушає на зустріч міністрів закордонних справ, “і першим питанням, крім запровадження миротворчої місії, режиму припинення вогню та імплементації Мінських угод, є питання заручників”.

– Ми своїх не кидаємо! Україна й надалі буде боротися за ваше звільнення. Ви всі потрібні нам живими! – наголосив президент.

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Раніше повідомлялося, що зустріч глав МЗС у нормандському форматі відбудеться 11 червня в Берліні.

Фото: Адміністрація президента України