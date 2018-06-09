Доба на Донбасі: окупанти ведуть снайперський вогонь, є поранені

Упродовж минулої доби, 08 червня, ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою.

У ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників зазнали поранень. Під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках було поранено ще 2 наших захисників, пише прес-служба Операції об’єднаних сил.

За даними розвідки, упродовж 8 червня трьох окупантів знищено та 16 поранено.

Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.