Парубій підписав закон про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні підписав закон про Антикорупційний суд.
Документ Голова парламенту підписав на брифінгу в рамках другої міжпарламентської конференції Грузія, Молдова і Україна: посилення міжпарламентського компонента регіонального та безпеки співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС і НАТО у Києві, пише Інтерфакс-Україна.
– Я хочу скористатися можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон, – сказав спікер.
До слова, Парубій назвав терміни, коли запрацює Вищий антикорупційний суд в Україні.Читайте: Антикорупційний суд в Україні - реакція МВФ Світовий досвід. Як працює Антикорупційний суд в інших країнах Антикорупційний суд: 5 популярних стереотипів
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.