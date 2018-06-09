Парубій підписав закон про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні підписав закон про Антикорупційний суд.

Документ Голова парламенту підписав на брифінгу в рамках другої міжпарламентської конференції Грузія, Молдова і Україна: посилення міжпарламентського компонента регіонального та безпеки співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС і НАТО у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

– Я хочу скористатися можливістю, щоб урочисто при вас підписати цей закон, – сказав спікер.

До слова, Парубій назвав терміни, коли запрацює Вищий антикорупційний суд в Україні.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.