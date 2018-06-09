Телефонна розмова Порошенка з Путіним – основні тези

Президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін сьогодні провели телефонну розмову.

На сайті презідента України повідомляється, що Петро Порошенко і Володимир Путін обговорювали питання звільнення українських політв’язнів, які перебувають на території Росії і на тимчасово окупованих територіях.

– Глава Української держави звернув увагу на голодовку українців і висловив стурбованість погіршенням їхнього стану здоров’я. Була досягнута домовленість, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають політв’язнів, – йдеться в повідомленні.

На сайті Кремля також говориться, що домовленість про відвідини стосується обох країн: Тетяна Москалькова відвідає російських громадян, які перебувають в ув’язненні в Україні, а Людмила Денисова – українських громадян в Росії.

Крім того, Путін під час розмови зажадав “негайного звільнення російських журналістів, заарештованих в Україні.

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– Обговорювалася ситуація на Південному Сході України і хід реалізації мінського Комплексу заходів, в тому числі з урахуванням зустрічі міністрів закордонних справ держав “нормандського формату” 11 червня у Берліні, – йдеться в повідомленні прес-служби президента РФ.

Нагадаємо, Порошенко назвав головні теми на зустрічі Нормандської четвірки.