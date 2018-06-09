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Трамп звинуватив Обаму в анексії Криму

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попередній президент Барак Обама дозволив Росії забрати в України Крим.

Дональд Трамп

Про це він заявив на прес-конференції в рамках участі у саміті лідерів країн Великої сімки в регіоні Шарлєвуа (Квебек), що транслювалася на сайті Білого дому, пише УНІАН.

– Ви знаєте, ви маєте запитати президента Обаму, тому що він був тим, хто дозволив, щоб Крим був втрачений. Це сталося під час його керівництва, і він був тим, хто дозволив Росії вторгнутися до Криму й витратити там багато коштів, тому що вони витратили багато грошей на перебудову, і я думаю, вони там мають базу для підводних човнів, – заявив Трамп.

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– Обама може говорити все що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Я, напевно, вчинив би зовсім по-іншому, але ви дійсно маєте запитати про це у президента Обами. Ви знаєте, чому він зробив це? Але це було зроблено давно, – наголосив Трамп.

Нагадаємо, військові літаки США провели комплексну розвідку біля берегів окупованого Росією Криму.

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