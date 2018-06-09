Україна, Грузія і Молдова об’єднуються у Міжпарламентську асамблею

Глави парламентів України Андрій Парубій, Грузії Іраклій Кобахідзе і Молдови Андріан Канду підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї парламентів трьох країн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Тільки що відбулася, на моє переконання, історична подія: ми підписали заяву про проголошення створення міжпарламентської асамблеї Україна-Грузія-Молдова. Очевидно, підписання цього документа закладає фундамент для нового етапу відносин між нашими державами і взаємодії між нашими державами, – сказав Парубій на спільному брифінгу зі спікерами парламентів Грузії та Молдови.

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Він також зазначив, що всі три країни відчули на собі російську окупацію і спільно протистоять агресії РФ, що “робить спільними наші завдання і наші цілі”.

– Також ми виконуємо спільну програму Східне партнерство, визначаючи ключову нашу мету – вступ наших країн у Європейський Союз, – вказав Парубій.

У свою чергу Кобахідзе зазначив, що сьогоднішня заява свідчить про серйозні наміри поглиблювати співпрацю в багатьох напрямках.

– Перед нашими країнами стоять майже однакові виклики. Ось чому для наших країн важливо обмінюватися досвідом і знаннями, щоб знаходити власні шляхи розв’язання, які були б корисні не для окремо взятої країни, а для наших країн разом, – сказав Канду.

Нагадаємо, під час брифінгу Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд.