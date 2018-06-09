В Авдіївці оголошено надзвичайну ситуацію

В Авдіївці через зупинку Донецької фільтрувальної станції оголосили надзвичайну ситуацію.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
У свою чергу глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський пообіцяв, що якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району вже до ранку неділі будуть із водою.
– До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Зараз запускають насоси. До ранку, якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть із водою, – написав Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомлялося, 6 червня бойовики знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію.