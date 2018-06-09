В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

На цих вихідних в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека – 5-го класу, тому значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Тільки з початку року таких загорянь виникло вже понад 16 тисяч.

Рятувальники зазначають, що причиною масштабних пожеж в лісах, на торфовищах і на звалищах зазвичай є наслідки людської легковажності або взагалі умисні підпали.

Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття в лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

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Нагадаємо, в останній раз в Україні був оголошений найвищий, п’ятий рівень пожежної небезпеки, 3 червня.