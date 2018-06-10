Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів. 2 військових поранені

Проросійські бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики активізувалися на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому – в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку.

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації.

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Під час бойових дій в минулу добу 2 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення і були госпіталізовані.

За даними розвідки, противнику нанесені втрати: 2 окупантів знищено і 5 поранені.

Протягом ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося.

Раніше в ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.