Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів. 2 військових поранені

Проросійські бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Бойовики активізувалися на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому – в районах Піски і Опитне, а також Новоселівка друга, що на Маріупольському напрямку.
Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації.
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Під час бойових дій в минулу добу 2 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення і були госпіталізовані.
За даними розвідки, противнику нанесені втрати: 2 окупантів знищено і 5 поранені.
Протягом ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося.
Раніше в ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.