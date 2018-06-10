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Порошенко звернувся до лідерів G7: Це потужний сигнал

Президент Петро Порошенко назвав потужним сигналом для України заяву лідерів країн Великої сімки (G7).

Про це він написав у Facebook.

– Вдячний лідерам Великої сімки та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа та мої контакти з керівництвом Сімки напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна перебуває серед ключових пріоритетів вільного світу, – наголосив Порошенко.

Президент також привітав послання G7 про те, що російській владі “слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов’язання”.

– Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме! – додав глава держави.

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Нагадаємо, лідери країн G7 у підсумковому комюніке саміту заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

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