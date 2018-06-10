В Україну йде потужний циклон: де чекати зливи і грози (КАРТА)

У найближчі кілька днів погода в Україні змінить спеку на грози та зливи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні, 10 червня, перший “сигнал” про настання циклону отримають західні регіони України. Там прогнозують короткочасні дощі, але поки що без гроз. Хоча стовпчики термометрів покажуть цілком літню спеку, місцями до +31°C. На решті території без опадів. На півночі і сході країни до +26°C, в центрі і на півдні – до +28…+30°C.

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З понеділка, 11 червня, циклон увірветься в Україну з Заходу, принісши грози, а потім міць стихі відчуватиметься на всій території країни. По всій Україні прогнозують дощі і навіть зливи. Короткочасні дощі на заході країни зміняться грозовими зливами, а циклон просунеться вглиб України, зачепивши Вінницьку та Житомирську області. В цілому по всій території України температура буде в межах +24…+28°C.

У вівторок, 12 червня, грозовий фронт розійдеться ще ширше по Україні. Дощі з грозами пройдуть практично по всій Україні, сухо буде лише на сході, у деяких регіонах півдня країни і в Криму. Температурний режим у цілому збережеться на рівні +24…+28°C.

У середу, 13 червня, циклон принесе перепочинок від опадів. Лише в декількох регіонах центральних областей можливі невеликі дощі. На решті території буде сухо, але ненадовго. По всій країні очікується +24…+26°C, місцями до +27°C.

У четвер, 14 червня, циклон знову стане “щільним” і над всією територією країни нависнуть дощові хмари. Зливи прогнозують по всій Україні, за винятком Криму. Разом з цим температура повітря опуститься на кілька градусів і в цілому по країні буде рівномірно тепло – +23…+26°C. На півдні та в Криму до +28°C.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.