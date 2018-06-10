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Європарламент закликав владу України взяти участь у Марші рівності

25 депутатів Європарламенту закликали владу України взяти участь у Марші рівності, який відбудеться в Києві 17 червня.

марш равенства

Про це йдеться у відкритому листі депутата Європарламенту Ребекки Хармс до президента, Кабінету Міністрів і парламенту України, передає УНН.

– Два роки безпрецедентних заходів Київпрайду продемонстрували дотримання країною прав на мирні зібрання, за які так багато людей пожертвували життям під час революції Майдану. Ми закликаємо українську владу зберегти мир в цьому році 17 червня та забезпечити підтримання безпеки для майбутнього Маршу рівності, – йдеться в листі.

Депутати закликали українську владу “зайнятися незавершеною роботою” по забезпеченню рівноправного доступу до основних прав ЛГБТ українців.

– Ми шкодуємо, що законодавчий прогрес припинений: поки неурядові організації в Україні зафіксували численні випадки розпалювання ненависті і злочини на ґрунті ненависті в Україні до 2017 року, Україна залишається одним з останніх місць в Європі, де жоден із законів не захищає меншини ЛГБТ, – зазначили парламентарі.

Вони підкреслили, що на сьогоднішній день публічні заходи ЛГБТ по всій країні стикаються з регулярними порушеннями і нападами.

– Нічиї права не захищені, поки не захищені права кожного. Великі зміни часто починаються з символічних жестів. Ми закликаємо українських лідерів і влада приєднатися до своїх громадян у Марші рівності Київпрайд 17 червня. Створити історію і бути в першому ряду, оскільки українці марширують для того, щоб бути сильною, різнобічної і рівною демократією в нашій європейської сім’ї, – закликали євродепутати.

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