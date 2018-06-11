3 головні питання на зустрічі Нормандської четвірки

Під час зустрічі глав МЗС країн Нормандської четвірки обговорюватимуть питання припинення вогню на Донбасі, розміщення миротворців ООН та звільнення заручників.

Україна під час зустрічі глав МЗС країн Нормандської четвірки планує підняти питання припинення вогню на Донбасі, розміщення миротворців ООН і звільнення політв’язнів та заручників, повідомляє прес-служба МЗС України.

– На порядку денному засідання – обговорення стану виконання Мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. Важливою темою у цьому зв’язку стане обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін також планує порушити питання негайного звільнення політичних в’язнів та заручників, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих територіях.

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До слова, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що переговори глав МЗС країн Нормандської четвірки у Берліні будуть складними.