30-градусна спека і зливи з градом: на Україну суне циклон

Північний циклон принесе дощі з грозами та навіть зливи з градом та шквалами на захід та північ України.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

– Сьогодні опади пройдуть переважно у західних областях, а вже найближчої ночі присунуться до північної частини…12 червня дощі та грози очікуються на півночі, заході та у більшості центральних областей, окрім Дніпра та районів. Південна частина України і схід належатимуть сухій сонячній погоді, – пише вона.

За її словами, температура повітря становитиме +25 +30 градусів, але під час злив ймовірне короткочасне зниження температури повітря на 3-6 градусів.

– Кияни, не ховайте далеко парасолі – нарешті знадобляться. У столиці дощ з грозою передбачається вже сьогодні пізнього вечора, найближчої ночі, завтра вдень. У вівторок в другій половині дня ймовірність опадів зменшиться. Опади чергуватимуться із проясненнями та ясним небом, – уточнила Діденко.

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Раніше синоптики дали прогноз на тиждень, згідно з яким у найближчі кілька днів на зміну спеці прийдуть грози та зливи.