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5 країн, у яких українці найчастіше просять притулок

У 2017 році українці зверталися найчастіше за притулком в Італію, Німеччину, Польщу, Іспанію та Францію.

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Про це повідомляє УНН.

За словами виконавчого директора ГО Європа без бар’єрів Ірини Сушко, в 2017 році експерти зафіксували найнижчу за 3 роки кількість громадян України, які шукали притулку в країнах Євросоюзу.

– Власне, 2017 рік для українських шукачів притулку в Європейському Союзі є найнижчим рівнем, починаючи з 2014 року, коли, власне, було зафіксовано зростання. Топ-5 країн, куди українці зверталися найчастіше за притулком в 2017 році: Італія, Німеччина, Польща, Іспанія і Франція, – сказала вона.

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Експерти очікують, що в найближчі півтора року відбудеться стабільне зростання циркулярної легальної трудової міграції українців в ЄС.

До речі, найпопулярнішим напрямком для подорожей для українців залишається Польща. Найменше їдуть у Словаччину.

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