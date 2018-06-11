50 тис. загиблих. Яку ціну сплатить Україна за військове повернення Донбасу

У результаті здійснення військового сценарію повернення Донбасу можуть загинути майже 50 тис. осіб.

Голова партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко у програмі Свобода слова висловив думку, що у результаті військового повернення Донбасу можуть загинути 50 тис. осіб.

– Якщо буде відданий наказ, щоб почати широкомасштабний наступ і звільнити ці території, ми повинні розуміти, які будуть наслідки. Десятки тисяч загиблих з кожної сторони. Якщо йдеться про Крим, то тисяч по 50 мінімум, – сказав Гриценко.

Він додав, що для звільнення Донбасу Україна має діяти разом з міжнародною спільнотою, оскільки країна не готова платити ціну за військовий сценарій.

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До слова, Державний департамент США закликає Росію вивести свої війська з окупованої території Донбасу.